17:23, 15 апреля 2026Россия

Российский врач спас мужчину спустя пять с половиной часов после клинической смерти

Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

В марте в Мирном врачи спасли замерзшего на улице мужчину спустя пять с половиной часов после клинической смерти. Отмечается, что температура воздуха тогда составляла 20 градусов мороза. О случившемся в интервью RT рассказал реаниматолог Дмитрий Босиков.

Для реанимации был применен протокол для умирающих от переохлаждения. «Мы выбрали самый доступный и быстрый вариант — постоянные повторные промывания желудка, мочевого пузыря и инфузию подогретых растворов. Это долгая история. Нельзя согреть пациента за час или два, потому что рекомендуемая скорость согревания не может превышать двух градусов в час. А стартовая внутренняя температура у него была плюс 24 градуса», — рассказал врач.

Пациента продолжали согревать пока его внутренняя температура не достигла 34 градусов. Далее медики приступили к постреанимационным мероприятиям, после чего мужчина начал реагировать и шевелиться. Отмечается, что его мозг совершенно не пострадал. По словам Босикова, россиянина выписали через пять дней, он ушел из больницы на своих ногах.

Ранее жительница штата Колорадо, США, Ханна Меркадо рассказала, что пережила остановку сердца и попала в загробный мир после родов. На операционном столе у нее не останавливалось кровотечение, из-за чего ей показалось, что ее душа покидает тело. Позже женщина узнала, что в тот момент врачи зафиксировали ее клиническую смерть. Женщине сделали два переливания крови, и она пришла в себя.

