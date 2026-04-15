Российский врач спас мужчину спустя пять с половиной часов после клинической смерти

Реаниматолог Босиков из Мирного вернул к жизни замерзшего на улице мужчину

В марте в Мирном врачи спасли замерзшего на улице мужчину спустя пять с половиной часов после клинической смерти. Отмечается, что температура воздуха тогда составляла 20 градусов мороза. О случившемся в интервью RT рассказал реаниматолог Дмитрий Босиков.

Для реанимации был применен протокол для умирающих от переохлаждения. «Мы выбрали самый доступный и быстрый вариант — постоянные повторные промывания желудка, мочевого пузыря и инфузию подогретых растворов. Это долгая история. Нельзя согреть пациента за час или два, потому что рекомендуемая скорость согревания не может превышать двух градусов в час. А стартовая внутренняя температура у него была плюс 24 градуса», — рассказал врач.

Пациента продолжали согревать пока его внутренняя температура не достигла 34 градусов. Далее медики приступили к постреанимационным мероприятиям, после чего мужчина начал реагировать и шевелиться. Отмечается, что его мозг совершенно не пострадал. По словам Босикова, россиянина выписали через пять дней, он ушел из больницы на своих ногах.

