Алиев назвал президента-помощника

Алиев назвал Мирзиеева первым президентом, который помог Азербайджану
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева первым президентом, который помог Азербайджану после окончания войны в Нагорном Карабахе (армянское название — Арцах). Его слова приводит Minval в своем Telegram-канале.

По его словам, Мирзиеев был первым президентом, который выступил с инициативой помочь Азербайджану в восстановлении региона после вооруженного конфликта.

«Мы это будем всегда помнить и воспринимать как шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами и народами», — заявил Алиев.

Ранее Ильхам Алиев созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил соболезнования в связи с крушением на территории Грузии самолета турецких военно-воздушных сил С-130.

