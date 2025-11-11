Бывший СССР
17:51, 11 ноября 2025

Алиев и Эрдоган провели переговоры после крушения турецкого военного самолета

Алиев выразил Эрдогану соболезнования в связи с крушением самолета ВВС Турции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил соболезнования в связи с крушением на территории Грузии самолета турецких военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«В связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции [Алиев] выразил глубокие соболезнования президенту Турецкой Республики, семьям и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции», — говорится в публикации.

Отмечается, что Эрдоган в ответ поблагодарил азербайджанского коллегу.

Ранее грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что вертолет, предположительно, Вооруженных сил Турции разбился на грузино-азербайджанской границе. На видео было видно, что некий объект падает с высоты и позже взрывается от столкновения с землей.

Свежая Россия
