Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

МИД Азербайджана обратился к «братской» Турции после крушения самолета в Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

МИД Азербайджана обратился к «братской Турции» после крушения военно-транспортного самолета С-130 в Грузии. Об этом ведомство написало на своей странице в соцсети X.

«Известие о крушении военно-транспортного самолета типа C-130, направлявшегося из Азербайджана в братскую Турцию и потерпевшего крушение на территории Грузии, глубоко потрясла нас. В связи с этой тяжелой утратой выражаем братскому турецкому народу и Вооруженным силам Турции глубокие соболезнования», — говорится в сообщении.

Накануне грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что вертолет, предположительно, Вооруженных сил Турции разбился на грузино-азербайджанской границе. На видео был видно, что некий объект падает с высоты и позже взрывается от столкновения с землей.

Позже в Турции уточнили, что потерпел крушение самолет С-130. На его борту, предположительно, находилось десять военнослужащих. Лайнер перевозил военных, участвовавших в военном параде в Баку в честь годовщины окончания 44-дневной войны в 2020 году.

