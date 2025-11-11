В Турции высказались о крушении военно-транспортного самолета

Минобороны Турции о крушении самолета С-130: Начаты поисково-спасательные работы

Турция в координации с грузинскими властями начала поисково-спасательные работы в связи с крушением военно-транспортного самолета C-130 турецких Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, потерпел крушение в Грузии», — указали в министерстве, не сообщив подробностей о причинах происшествия и числе военных на борту.

О крушении самолета на грузино-азербайджанской границе первым сообщил грузинский телеканал «Имеди». Информации о пострадавших и детали происшествия телеканал не раскрыл.