Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 11 ноября 2025Мир

В Турции высказались о крушении военно-транспортного самолета

Минобороны Турции о крушении самолета С-130: Начаты поисково-спасательные работы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Кадр: Imedi

Турция в координации с грузинскими властями начала поисково-спасательные работы в связи с крушением военно-транспортного самолета C-130 турецких Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, потерпел крушение в Грузии», — указали в министерстве, не сообщив подробностей о причинах происшествия и числе военных на борту.

О крушении самолета на грузино-азербайджанской границе первым сообщил грузинский телеканал «Имеди». Информации о пострадавших и детали происшествия телеканал не раскрыл.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    На Западе рассказали об экспортном успехе Ми-38Т

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости