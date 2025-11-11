Бывший СССР
На границе Азербайджана и Грузии разбился военный вертолет

На грузино-азербайджанской границе разбился военный вертолет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kutluhan Cucel / Stringer / Getty Images

Военный вертолет, предположительно Вооруженных сил Турции, разбился на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Официально информация не была подтверждена ни одной из сторон. Информации о пострадавших и детали проишествия телеканал не сообщил.

«Предположительно, турецкий военный вертолет потерпел крушение у грузинско-азербайджанской границы. Телекомпания заполучила видеозапись. Подробности уточняются», — указано в сообщении.

Ранее в американском штате Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет Vanderbilt LifeFlight. На борту находились три члена экипажа, сообщает медицинская служба при университете Вандербильта.

