На границе Азербайджана и Грузии разбился военный вертолет

На грузино-азербайджанской границе разбился военный вертолет

Военный вертолет, предположительно Вооруженных сил Турции, разбился на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Официально информация не была подтверждена ни одной из сторон. Информации о пострадавших и детали проишествия телеканал не сообщил.

«Предположительно, турецкий военный вертолет потерпел крушение у грузинско-азербайджанской границы. Телекомпания заполучила видеозапись. Подробности уточняются», — указано в сообщении.

