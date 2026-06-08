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15:14, 8 июня 2026Экономика

Мир предупредили о риске усиления последствий кризиса на Ближнем Востоке

Премьер Сингапура Вонг: Затягивание войны в Иране охладит мировой спрос на товары
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Затягивание войны в Иране может усугубить негативные последствия мирового энергокризиса, пиковое влияние на глобальную экономику может наступить в оставшуюся часть года. Об этом заявил премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, его слова приводит Bloomberg.

Продолжительная блокировка Ормузского пролива, предупредил глава правительства азиатской страны, может привести к замедлению темпов роста глобальной экономики на фоне стремительного удорожания энергоресурсов. Следствием последнего фактора станет охлаждение мирового спроса на различные виды товаров с учетом роста себестоимости их производства.

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Это, в свою очередь, рикошетом ударит по странам, зависящим от экспорта. Под угрозой может, в частности, оказаться Сингапур, констатировал Вонг. «Мы ожидаем усиления давления как на экономический рост, так и на инфляцию во второй половине года», — заключил премьер-министр островного государства.

Ранее о риске новой фазы энергетического кризиса предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл. Повышенный спрос на топливо в разгар сезона отпусков, пояснил он, приведет к усилению нагрузки на и без того нарушенные поставки нефти с Ближнего Востока. При таком раскладе, не исключил аналитик, мировые цены на Brent могут достичь 180 долларов за баррель до конца декабря.

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