Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:14, 8 июня 2026Наука и техника

Найдено средство для усиления эффективности терапии рака

iScience: Креатин повышает эффективность терапии против рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили, что креатин — популярная добавка среди спортсменов — может усиливать работу ключевых иммунных клеток, которые направляют атаку на раковые опухоли. Исследование опубликовано в iScience.

Команда показала, что креатин не только питает «киллерные» T-клетки, уже участвующие в борьбе с опухолями, но и активирует дендритные клетки — специализированные иммунные клетки, которые «обучают» T-клетки узнавать и атаковать рак. В экспериментах на мышах ежедневные инъекции креатина замедляли рост опухолей и усиливали активность этих клеток.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Ученые выяснили, что креатин повышает уровень энергии внутри дендритных клеток и поддерживает сигнальные пути, необходимые для их активации. Благодаря этому клетки сохраняют стабильный «запас энергии» даже при конкуренции с быстро растущими опухолевыми клетками. Аналогичные эффекты были обнаружены и на человеческих клетках, используемых для создания дендритных вакцин против рака.

Исследователи подчеркивают, что пока все данные получены на клетках и мышах, а не на людях. Тем не менее креатин может стать новым инструментом для усиления иммунного ответа при иммунотерапии и повышения эффективности клеточных вакцин.

Ранее стало известно, что препараты класса GLP-1 снижают риск развития рака молочной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    Выступление 51-летнего солиста «Дискотеки Аварии» топлес в Иркутске вызвало споры в сети

    В России разработали дробовое устройство для борьбы с дронами

    Турист поссорился с родителями на отдыхе в Японии, отправился в одиночный поход и не выжил

    Два ушедших из России производителя одновременно объявили срочный отзыв машин

    Леонид Каневский стал мемом у иностранцев

    Врач предупредил о появляющихся за несколько дней до инсульта и инфаркта симптомах

    Продажи чипов по всему миру взлетели почти вдвое

    Катя Лель высказалась о политических амбициях

    Раскрыт неожиданный фактор повышения риска кариеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok