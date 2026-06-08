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15:14, 8 июня 2026Экономика

У страны БРИКС осталось топлива на 76 дней

Миннефти Индии: Запасов топлива осталось на 76-80 дней потребления
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

В настоящее время Индия располагает запасами топлива на 76-80 дней потребления. Об этом заявил министр нефти и газа этой страны БРИКС Хардип Сингх Пури. Его процитировало Economic Times (ET).

Таким образом, по словам министра, его страна создала значительный буфер против любых краткосрочных перебоев в поставках, вызванных напряженностью на Ближнем Востоке. Пури подчеркнул, что глобальный дефицит будет смягчен производителями за пределами региона Персидского залива и что дополнительные поставки газа из Мозамбика еще больше укрепят энергетическую безопасность Индии.

Ранее президент Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани заявил, что его страна готова увеличить закупки российской нефти, если этого потребуют рыночные условия. По его словам, российское сырье играет важную роль в промышленном росте Индии, а также развитии ее транспорта и сельского хозяйства.

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