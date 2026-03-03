Реклама

13:07, 3 марта 2026Из жизни

У одинокой обезьяны из японского зоопарка отберут любимую плюшевую игрушку

У одинокого детеныша макаки по кличке Панч отберут плюшевого орангутана
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В будущем смотрители отберут плюшевую игрушку у детеныша японской макаки по кличке Панч, живущего в зоопарке японского города Итикава. Об этом сообщает издание The Tab.

Панч прославился в соцсетях в феврале 2026 года. Мать отказалась от него сразу после рождения, а другие обезьяны не хотят принимать его в стаю. Одинокому детенышу подарили плюшевого орангутана, и с тех пор они не расстаются. По словам одного из сотрудников зоопарка, любимая игрушка заменила Панчу мать.

В посте зоопарка в соцсети X объясняется, что смотрители не теряют надежды интегрировать Панча в стаю. Его выпустили в вольер, куда могут заходить другие макаки. По мнению специалистов, так стая быстрее сочтет детеныша частью группы.

Плюшевая игрушка также играла свою роль: без нее Панч мог слишком привязаться к людям. Однако так будет не всегда. Недавно ему исполнилось шесть месяцев, а с этого возраста детеныши японских макак начинают отходить от матери. Ожидается, что это произойдет и с Панчем, поэтому игрушечный орангутан ему больше не понадобится.

Ранее сообщалось, что по соцсетям разлетелись ролики из зоопарка японского города Итикава, на которых брошенного матерью детеныша макаки по кличке Панч обнимает пожилой сородич. Детеныш в ответ тоже обнял ее лапами.

