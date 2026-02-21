Реклама

Из жизни
12:35, 21 февраля 2026Из жизни

Брошенный матерью детеныш макаки полюбил плюшевого орангутанга

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Японии детеныш макаки, которого бросила мать, полюбил плюшевого орангутанга и обрел новую семью. Об этом пишет The Independent.

Детеныш по кличке Панч родился в июле 2025 года в зоопарке города Итикава, префектура Тиба. Поскольку мать сразу же отказалась от него, сотрудники зоопарка подарили маленькому макаку плюшевого орангутанга, получившего прозвище Ора-мама. Игрушка стала постоянным спутником Панча, которого не принимала мать и другие обезьяны.

История маленького макака стала вирусной в социальных сетях. Люди со всего мира писали посты в его поддержку. В середине февраля сотрудники зоопарка сообщили, что Панч начал постепенно сближаться с другими макаками, которые раньше его игнорировали. Более того, недавно смотрители заметили, что взрослая обезьяна чистила шерстку Панча. По мнению биологов, это означает, что его приняли в стаю. Позже появились записи, на которых Панч играет с другими детенышами, а взрослая макака обнимает его.

По словам сотрудника зоопарка Косуке Шикано, Ора-мама стала для Панча чем-то вроде суррогатной матери, так как за нее было удобно хвататься. Кроме того, ее внешний вид напоминал обезьяну, что давало детенышу ощущение безопасности. Смотрители заявили, что сейчас Панч иногда ссорится с другими членами новой семьи, но легко переносит такие стычки. «Он силен духом», — сказали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Кении детеныши зебры и носорога подружились по грустной причине. Оба лишились матерей перед тем, как попасть в питомник.

