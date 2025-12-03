Реклама

Из жизни
17:08, 3 декабря 2025Из жизни

Детеныши зебры и носорога подружились по грустной причине

В Кении детеныши зебры и носорога подружились из-за гибели их матерей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @sheldricktrust

В Кении детеныши зебры и носорога попали в питомник Sheldrick Wildlife Trust как сироты и подружились. Их историей делится People.

Детеныша черного носорога по кличке Титан и детеныша зебры — Нотти — привезли в заповедник с разницей в неделю. Их матери упали с утеса, поэтому сотрудники Sheldrick Wildlife Trust приютили их. Директор по коммуникациям питомника Шон Майкл уверен, что животные подружились из-за общего повода для грусти.

У Нотти и Титана есть свои спальные места и ухаживающие за ними сотрудники. Однако большую часть времени они проводят вместе — ходят друг за другом и даже кормятся рядом. По словам Майкла, в детстве животные обычно не понимают видовых различий. Сейчас дружба Нотти и Титана помогает им справиться с травмой потери и чувствовать себя менее одиноко. Со временем она угаснет.

Майкл рассказал, что, несмотря на общую травму, детеныши не похожи друг на друга. Нотти — очень активный: он любит скакать, прыгать и брыкаться. Титан гораздо спокойнее его и предпочитает просто наблюдать.

Цель Sheldrick Wildlife Trust — заботиться о детенышах-сиротах, а потом возвращать их в дикую природу. Питомник уже успешно выпустил на волю 320 слонов и 20 носорогов. «Сироты покидают нашу опеку, когда чувствуют себя готовыми», — объяснил Майкл.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании спас бельчонка и неожиданно обрел в его лице друга. По словам мужчины, зверек помог ему справиться с трудными временами и заставил снова улыбаться.

