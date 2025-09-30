Из жизни
15:01, 30 сентября 2025

Мужчина спас белку на кладбище и подружился с ней

В Великобритании мужчина спас бельчонка со сломанной лапой и подружился с ним
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: ITV News Uplifting Stories / YouTube

В Великобритании мужчина по имени Мехмет Онал спас бельчонка и неожиданно обрел в его лице друга. Об этом пишет Metro со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Онал нашел раненую белку на церковном кладбище в 2021 году. У нее была сломана лапа, и мужчина отвез ее к ветеринару. Тот ему заявил, что по закону должен усыпить зверька. Онал не желал бельчонку такой участи и решил выходить его сам.

Спустя два месяца мужчина вернулся на кладбище, чтобы выпустить белку, но та отказывалась уходить. «Он бросался на меня, как пуля», — вспомнил Онал. В конце концов он оставил бельчонка себе, назвал его Алвин и быстро с ним подружился.

Онал рассказал, что кормит питомца заварным кремом и лепешками с помидорами. Он признался, что не любит, когда Алвина называют паразитом. «Я начинаю плакать. Я очень эмоциональный человек», — объяснил он.

По словам мужчины, бельчонок помог ему справиться с трудными временами и заставил снова улыбаться. «Это безусловная любовь», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что житель Лос-Анджелеса изменил жизнь к лучшему благодаря белкам. По словам мужчины, зверьки спасли его от депрессии: каждый день они приносят ему радость и вдохновляют на творчество.

.
    Все новости