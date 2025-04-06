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14:33, 6 апреля 2025Из жизни

Мужчина подружился с белками и изменил жизнь к лучшему

В США белки избавили мужчину от психологических проблем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

Житель Лос-Анджелеса, США, Деррик Дауни-младший изменил жизнь к лучшему благодаря белкам. Об этом он рассказал в интервью People.

По словам Дауни-младшего, он любил животных с детства. Последние 15 лет он пытался прославиться, публикуя в интернете забавные видео, однако популярность не приходила. У мужчины начались проблемы со здоровьем, и в 2022 году он впал в депрессию. «Моим способом выбраться из этого состояния стали прогулки по району и общение с белками», — объяснил Дауни-младший.

Вскоре белки перестали бояться его, играли с ним и бегали по его телу. Когда он снял это на видео, кадры немедленно завирусились в сети.

С тех пор Дауни-младший стал регулярно выкладывать подобные видео и прослыл «Заклинателем белок». Он построил для них домик на заднем дворе, установил там камеры и дал им клички. По словам Дауни-младшего, он легко различает зверьков между собой «по характеру и мордочке». Иногда, как рассказывает мужчина, он пускает к белкам своего кота по кличке Манго. Они тоже отлично ладят.

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Как признается Дауни-младший, сильнее всего он привязан к белке по имени Максин. Он даже посвятил ей детскую книгу «Рука и лапа: Сказка Максин о сострадании», которую издал в январе 2024 года. По словам мужчины, белки спасли его: каждый день они приносят ему радость и вдохновляют на творчество. «Все началось с исцеления, а теперь это наслаждение и открытие», — заявил Дауни-младший.

Ранее сообщалось, что парикмахер снялся в документальном фильме «Свинопасы», посвященном отношениям между людьми и морскими свинками, и поблагодарил в нем питомцев за помощь. Он рассказал, что морские свинки буквально спасли его, когда он переживал развод.

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