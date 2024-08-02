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17:19, 2 августа 2024Из жизни

Мужчина поблагодарил морских свинок за помощь после развода и сравнил их с чипсами

Мужчина сравнил морских свинок с чипсами в документальном фильме Netflix

Фото: Karlijn Prot / Unsplash

Парикмахер снялся в документальном фильме «Свинопасы», посвященном отношениям между людьми и морскими свинками, и поблагодарил в нем питомцев за помощь. Об одном из героев проекта Netflix пишет Metro.

Джме Эглинтон (Jme Eglington) рассказал, что морские свинки буквально спасли его, когда он переживал развод. «Я не знаю, что бы без них делал», — признался 36-летний мужчина. Он объяснил, что кто-то может искать утешение в наркотиках и алкоголе, а он нашел в любимых питомцах. Парикмахеру кажется, что морские свинки обладают целебными свойствами

Сначала в саду Эглингтона стояла пара клеток с животными, сейчас у него живет уже 80 особей. «Они как Pringles. Когда начинаешь, уже не можешь остановиться», — сравнил питомцев с чипсами мужчина. Со временем его стали приглашать на выставки морских свинок в качестве судьи. Это позволило ему посмотреть на страны Европы и найти новых друзей.

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Фильм «Свинопасы» (The Keepers of The Pigs) для Netflix сняла журналиста Шэрон Валиа. Она призналась, что на это ее вдохновил репортаж о спасении морских свинок, который она делала для регионального канала британского города Ноттингем. Самой трудной частью съемок Валиа назвала посещение Перу: в этой стране морских свинок не держат дома в качестве питомцев, а едят.

Ранее сообщалось, что мужчина купил дом в Сиднее, Австралия, и случайно стал обладателем 80 морских свинок. Он рассказал, что у его питомцев прекрасная жизнь и они очень избалованы.

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      Юлия Юткина
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