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13:09, 26 апреля 2025Силовые структуры

ГП попросила запретить в России деятельность собственников разработчика игры «Мир танков»

ГП требует запретить деятельность собственников разработчика игры «Мир танков»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генпрокуратура (ГП) попросила Таганский суд Москвы запретить в России объединение, состоящее из владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого. Об этом сообщает РИА Новости.

С ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси» также требуют взыскать 100 процентов долей в доход государства. Прокуратура считает, что Кислый и Хатажаев создали экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность на территории России.

«Леста Игры» — российская компания, специализирующаяся на разработке игр. Среди них «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz и Royal Quest.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал активы разработчика игр. Компания при этом заявила, что соблюдает законы России и Белоруссии и содействует правоохранительным органам.

Руководство компании знает о проблеме. Компания ведет работу в соответствии с законодательством России, поэтому нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе.

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