Киев описал встречу Зеленского и Трампа одним словом и тремя эмодзи

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак описал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа одним словом и тремя эмодзи. Сообщение чиновник опубликовал в Telegram-канале.
«Конструктивно», — заявил глава ОП Украины.
Ермак опубликовал фото сидящих наедине Зеленского и Трампа в кулуарах церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане. Также чиновник добавил три эмодзи: флагов США и Украины, а также рукопожатия.
Ранее Зеленский встретился с Трампом в Риме перед похоронами Франциска впервые после перепалки в Белом доме. Зеленский также появился на церемонии прощания и присоединился к супруге Елене.