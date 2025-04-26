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13:16, 26 апреля 2025Бывший СССР

Киев описал встречу Зеленского и Трампа одним словом и тремя эмодзи

Глава ОП Украины Ермак описал встречу Зеленского и Трампа одним словом и эмодзи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак описал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа одним словом и тремя эмодзи. Сообщение чиновник опубликовал в Telegram-канале.

«Конструктивно», — заявил глава ОП Украины.

Ермак опубликовал фото сидящих наедине Зеленского и Трампа в кулуарах церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане. Также чиновник добавил три эмодзи: флагов США и Украины, а также рукопожатия.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Риме перед похоронами Франциска впервые после перепалки в Белом доме. Зеленский также появился на церемонии прощания и присоединился к супруге Елене.

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