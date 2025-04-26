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13:04, 26 апреля 2025Бывший СССР

Украина решила отвоевать у России Колобка

СВР Украины обвинила Россию в присвоении Колобка и назвала его украинским
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) Украины обвинила Россию в присвоении Колобка и назвала его украинским сказочным персонажем. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок, сохраняя языковую, сюжетную и идеологическую оригинальность», — подчеркивается в сообщении.

Поводом для публикации стала презентация пластилинового мультфильма «Колобок» на организованном ассоциацией русскоязычных женщин в Марокко и Русским домом фестивале в марокканском Рабате. СВР Украины подчеркнула, что принадлежность Колобка является «делом культурного достоинства и национальной памяти».

Ведомство назвало Колобка исконно украинским персонажем из-за якобы отсутствия слова «коло» в современном русском языке. При этом «коло» является общеславянским словом и употребляется в русском языке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «культурный Рамштайн» для обновления культурной политики. Сообщалось, что Киев создает аналог контактной группы по военной помощи Киеву в формате «Рамштайн» для достижения «культурного суверенитета» страны.

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