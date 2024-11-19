Зеленский анонсировал «культурный Рамштайн» для обновления культурной политики

Украина создает аналог контактной группы по военной помощи Киеву в формате «Рамштайн» для достижения «культурного суверенитета» страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись выступления опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мы реализуем формат "культурного Рамштайна" для Украины. Министр [культуры и стратегических коммуникаций Украины] Николай Точицкий представит детали», — сказал политик. Он добавил, что целью формата является замещение русскоязычной культуры и продвижение образа Украины за рубежом.

Зеленский выступил с намерением обновления культурной политики Украины в ходе презентации своего «плана стойкости». По его словам, Киеву нужен «календарь мер» для украинской культуры во всех регионах мира и на весь 2025 год.

Ранее Зеленский раскрыл военную составляющую «плана стойкости». По его словам, производство беспилотников компенсирует отсутствие артиллерии у ВСУ.