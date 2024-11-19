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17:13, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал «культурный Рамштайн»

Зеленский анонсировал «культурный Рамштайн» для обновления культурной политики
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина создает аналог контактной группы по военной помощи Киеву в формате «Рамштайн» для достижения «культурного суверенитета» страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись выступления опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мы реализуем формат "культурного Рамштайна" для Украины. Министр [культуры и стратегических коммуникаций Украины] Николай Точицкий представит детали», — сказал политик. Он добавил, что целью формата является замещение русскоязычной культуры и продвижение образа Украины за рубежом.

Зеленский выступил с намерением обновления культурной политики Украины в ходе презентации своего «плана стойкости». По его словам, Киеву нужен «календарь мер» для украинской культуры во всех регионах мира и на весь 2025 год.

Ранее Зеленский раскрыл военную составляющую «плана стойкости». По его словам, производство беспилотников компенсирует отсутствие артиллерии у ВСУ.

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