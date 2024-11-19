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13:55, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл военную составляющую «плана стойкости»

Зеленский: беспилотники компенсируют отсутствие артиллерии у ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

В 2025 году Украина планирует произвести порядка 30 тысяч дальнобойных беспилотников, которые компенсируют нехватку артиллерии у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военную составляющую «плана стойкости» Киева раскрыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Дроны компенсируют отсутствие артиллерии в армии. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов», — говорится в публикации.

Согласно новому плану, Киев также увеличит количество средств, которые предоставляются напрямую бригадам ВСУ.

Ранее нардеп Железняк дал негативную оценку «плану стойкости» Зеленского. По его словам, план выглядит непроработанным, а украинский лидер сбивался, когда представлял его парламентариям.

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