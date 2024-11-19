В Раде дали негативную оценку новому плану Зеленского

Депутат Рады Железняк негативно оценил новый «план стойкости» Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк оценил новый «план стойкости» президента республики Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как написал парламентарий, представленный украинским лидером документ включает в себя десять пунктов. В их числе «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «общины», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

«В целом это очень сбивает с толку и выглядело и звучало так, что большая часть плана вообще не готова», — написал Железняк. По его словам, все пункты, кроме последнего, являются «просто водой».

Ранее Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта. Он добавил, что Москва якобы намерена и дальше продолжать военные действия, будучи незаинтересованной в мирном решении кризиса.