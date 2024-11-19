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13:25, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Раде дали негативную оценку новому плану Зеленского

Депутат Рады Железняк негативно оценил новый «план стойкости» Зеленского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк оценил новый «план стойкости» президента республики Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как написал парламентарий, представленный украинским лидером документ включает в себя десять пунктов. В их числе «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «общины», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

«В целом это очень сбивает с толку и выглядело и звучало так, что большая часть плана вообще не готова», — написал Железняк. По его словам, все пункты, кроме последнего, являются «просто водой».

Ранее Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта. Он добавил, что Москва якобы намерена и дальше продолжать военные действия, будучи незаинтересованной в мирном решении кризиса.

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