Зеленский призвал принудить Россию к миру силой. Он пообещал сделать все, чтобы завершить конфликт в 2025 году

Зеленский заявил о возможности мира только путем силового принуждения России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию текущего конфликта.

Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой Владимир Зеленский президент Украины

Украинский политик заявил, что Москва якобы намерена и дальше продолжать военные действия, будучи незаинтересованной в мирном решении кризиса. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напротив, подчеркивал, что Россия открыта любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Зеленский пообещал добиться завершения конфликта в 2025 году

В интервью с изданием Al Khaleej украинский президент пообещал «сделать все», чтобы завершить конфликт с Россией в 2025 году.

Политик уточнил, что собирается добиться этого «дипломатическим путем». Кроме того, он признал, что в данный момент Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении.

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Зеленский также назвал условие Киева для возобновления мирных переговоров с Москвой — он подчеркнул, что для этого Украину должны «усилить» страны Запада.

Украинский президент заявил, что за столом переговоров Киев должны будут поддержать его иностранные союзники. По словам Зеленского, Украину нельзя оставлять «наедине с Россией», иначе любая ее инициатива будет заранее обречена на провал.

На Западе назвали причину отчаянных заявлений Зеленского

Отчаяние, сквозящее в последних заявлениях Владимира Зеленского, можно объяснить его осознанием тяжелого положения Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Такое предположение выдвинул бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Ситуация на Украине стала крайне тяжелой (…), и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки Жак Бо экс-советник НАТО

Эксперт добавил, что именно поэтому украинский политик начал все чаще упоминать то, как сильно Киев нуждается в поддержке западных партнеров. Также на поведение главы Украины серьезно повлияло недавнее избрание на пост президента США Дональда Трампа. Очевидное нежелание Трампа в прежних объемах помогать Киеву стало причиной для беспокойства украинских властей, заметил Бо.