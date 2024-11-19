Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:54, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский призвал принудить Россию к миру силой. Он пообещал сделать все, чтобы завершить конфликт в 2025 году

Зеленский заявил о возможности мира только путем силового принуждения России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию текущего конфликта.

Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Украинский политик заявил, что Москва якобы намерена и дальше продолжать военные действия, будучи незаинтересованной в мирном решении кризиса. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напротив, подчеркивал, что Россия открыта любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Зеленский пообещал добиться завершения конфликта в 2025 году

В интервью с изданием Al Khaleej украинский президент пообещал «сделать все», чтобы завершить конфликт с Россией в 2025 году.

Политик уточнил, что собирается добиться этого «дипломатическим путем». Кроме того, он признал, что в данный момент Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении.

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Зеленский также назвал условие Киева для возобновления мирных переговоров с Москвой — он подчеркнул, что для этого Украину должны «усилить» страны Запада.

Украинский президент заявил, что за столом переговоров Киев должны будут поддержать его иностранные союзники. По словам Зеленского, Украину нельзя оставлять «наедине с Россией», иначе любая ее инициатива будет заранее обречена на провал.

Материалы по теме:
«Ходячий мертвец». В США заявили, что решение бить ATACMS по России определило судьбу Зеленского
«Ходячий мертвец». В США заявили, что решение бить ATACMS по России определило судьбу Зеленского
18 ноября 2024
«Угроза будет сохраняться» США разрешили ВСУ удары дальнобойными ракетами по России. Как это изменит ход СВО?
«Угроза будет сохраняться»США разрешили ВСУ удары дальнобойными ракетами по России. Как это изменит ход СВО?
Сегодня
Зеленский прибыл в подконтрольный ВСУ Покровск. Что заставило его посетить прифронтовой город?
Зеленский прибыл в подконтрольный ВСУ Покровск. Что заставило его посетить прифронтовой город?
18 ноября 2024

На Западе назвали причину отчаянных заявлений Зеленского

Отчаяние, сквозящее в последних заявлениях Владимира Зеленского, можно объяснить его осознанием тяжелого положения Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Такое предположение выдвинул бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Ситуация на Украине стала крайне тяжелой (…), и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки

Жак Боэкс-советник НАТО

Эксперт добавил, что именно поэтому украинский политик начал все чаще упоминать то, как сильно Киев нуждается в поддержке западных партнеров. Также на поведение главы Украины серьезно повлияло недавнее избрание на пост президента США Дональда Трампа. Очевидное нежелание Трампа в прежних объемах помогать Киеву стало причиной для беспокойства украинских властей, заметил Бо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

      Стало известно об отмене концерта Дианы Арбениной в российском городе

      Сына принцессы арестовали за изнасилование

      Мать российского маньяка-душителя рассказала о трудностях в воспитании сына

      Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

      В США начали воровать iPhone прямо из посылок

      Игравший в РПЛ тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

      Стало известно о полном контроле ВС России над промзоной на севере Купянска

      Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

      В России спрогнозировали курс доллара до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше