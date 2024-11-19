Президент Украины Владимир Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию текущего конфликта.
Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой
Украинский политик заявил, что Москва якобы намерена и дальше продолжать военные действия, будучи незаинтересованной в мирном решении кризиса. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напротив, подчеркивал, что Россия открыта любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине.
Зеленский пообещал добиться завершения конфликта в 2025 году
В интервью с изданием Al Khaleej украинский президент пообещал «сделать все», чтобы завершить конфликт с Россией в 2025 году.
Политик уточнил, что собирается добиться этого «дипломатическим путем». Кроме того, он признал, что в данный момент Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении.
Зеленский также назвал условие Киева для возобновления мирных переговоров с Москвой — он подчеркнул, что для этого Украину должны «усилить» страны Запада.
Украинский президент заявил, что за столом переговоров Киев должны будут поддержать его иностранные союзники. По словам Зеленского, Украину нельзя оставлять «наедине с Россией», иначе любая ее инициатива будет заранее обречена на провал.
На Западе назвали причину отчаянных заявлений Зеленского
Отчаяние, сквозящее в последних заявлениях Владимира Зеленского, можно объяснить его осознанием тяжелого положения Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Такое предположение выдвинул бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
Ситуация на Украине стала крайне тяжелой (…), и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки
Эксперт добавил, что именно поэтому украинский политик начал все чаще упоминать то, как сильно Киев нуждается в поддержке западных партнеров. Также на поведение главы Украины серьезно повлияло недавнее избрание на пост президента США Дональда Трампа. Очевидное нежелание Трампа в прежних объемах помогать Киеву стало причиной для беспокойства украинских властей, заметил Бо.