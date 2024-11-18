Зеленский прибыл в подконтрольный ВСУ Покровск. Что заставило его посетить прифронтовой город?

Зеленский прибыл в подконтрольный ВСУ Покровск и заявил о напряженной обстановке

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Покровск (украинское название города Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Этот участок фронта он назвал «напряженным направлением».

«Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады [Вооруженных сил Украины]», — написал украинский лидер в Telegram.

На видео в публикации Зеленский общается с военнослужащими и вручает награды бойцам расположенной в окрестностях города 25-й бригады ВСУ.

Ранее Зеленский усилил ВСУ под Покровском

Президент Украины решил усилить армию под городом в связи с тяжелой обстановкой. Аналогичное решение он принял в отношении Курахово, где ситуация для украинских бойцов идентична.

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

«Есть решение о существенном усилении самых сложных направлений — кураховского и покровского», — заявил Зеленский. При этом политик не уточнил, какими именно мерами Киев намерен усиливать войска в Донбассе на фоне наступления российских войск.

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Раскрыты последствия потери Украиной Покровска

Политэкономист Иван Лизан предположил, что потеря города обернется для Киева серьезными военными и экономическими последствиями. Он уточнил, что Покровск — один из центров угольной промышленности Украины.

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

«Там располагалось Покровское шахтоуправление, которое управляло крупнейшей угольной шахтой Украины "Красноармейская — Западная". Там добывали большие объемы коксующегося угля. Для Украины это был действительно ценный актив, потому что других месторождений коксующихся углей у них нет», — объяснил политолог.

Также, отметил он, Украина будет производить меньше стали, если потеряет Покровск. Объемы производства снизились до 6 миллионов тонн после начала специальной военной операции и могут упасть еще до 2-3 миллионов тонн. «А до СВО колебались где-то в коридоре от 18 до 22 миллионов тонн в год. То есть без Покровска Украина рискует получить мертвую металлургию», — добавил эксперт.

Кроме того, возле Покровска находятся литиевые месторождения. По словам политолога, этот город называет ключом к разгрому ВСУ, потому что в случае его потери Запад может прекратить военную помощь Украине. «Литий и коксующийся уголь — это практически все, что осталось у Украины в качестве залога под поставки оружия», — подчеркнул Лизан.