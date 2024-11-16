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00:43, 16 ноября 2024Бывший СССР

Политолог раскрыл последствия потери Украиной Покровска

Политолог Лизан: потеряв Покровск, Киев лишится важнейшего источника энергии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Anton Shynkarenko / File Photo / Reuters

Потеря Покровска (украинское название Красноармейска) обернется для Киева серьезными военными и экономическими последствиями, сообщил в разговоре с «МК» политэкономист Иван Лизан. Он напомнил, что город являлся одним из центров угольной промышленности Украины.

«Там располагалось Покровское шахтоуправление, которое управляло крупнейшей угольной шахтой Украины "Красноармейская — Западная". Там добывали большие объемы коксующегося угля. Для Украины это был действительно ценный актив, потому что других месторождений коксующихся углей у них нет», — объяснил политолог.

Как прогнозирует Лизан, после потери города производство стали снизится примерно до 2-3 миллионов тонн. «После начала спецоперации у них объемы производства упали до 6 миллионов тонн, а до СВО колебались где-то в коридоре от 18 до 22 миллионов тонн в год. То есть без Покровска Украина рискует получить мертвую металлургию», — добавил эксперт.

Политолог также указал, что рядом с Покровском находятся литиевые месторождения. «Неудивительно, что Покровск называют ключом к разгрому ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»). Когда Украина потеряет город, у Запада может и вовсе пропасть желание помогать Киеву деньгами», — отметил он. Лизан заявил, что литий и коксующийся уголь — это практически все, что осталось у Украины в качестве залога под поставки оружия.

Ранее военный корреспондент Russia Today Мурад Газдиев в сюжете для телеканала показал усыпанную телами и техникой ВСУ дорогу на Покровск. По его словам, по уничтоженной технике, переданной западными партнерами Киеву, можно «буквально составить карту отступления ВСУ».

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