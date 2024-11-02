«Выглядел измученным и напряженным». В США обратили внимание на состояние Зеленского на фоне неудач на фронте

NYT: Зеленский выглядит измученным и напряженным на фоне неудач ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит изможденным и напряженным на фоне неудач Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте, на его внешний вид обратили внимание чиновники из США, посещавшие Киев, пишет The New York Times (NYT).

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские официальные лица заявили, что украинский лидер выглядел измученным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США The New York Times

Издание отмечает, что украинская армия испытывает огромные трудности с моральным духом и пополнением боевых соединений, в то время как российские войска продвигаются вперед и берут под контроль все новые территории.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, в то время как весь мир предпринимает попытки убедить Киев, что он проиграл войну, нынешний глава государства Владимир Зеленский истерично требует все больше вооружений.

Аналитик Меркурис заявил об осознании Зеленским поражения

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский осознает поражение ВСУ и хочет втянуть Запад в текущий конфликт.

Они [власти Украины] пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них (...) По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь, это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас Александр Меркурис британский военный эксперт

Аналитик также подчеркнул, что чем дальше Киев будет уклоняться от переговоров с Москвой, тем более «полной» будет победа России и тем больше потеряет украинская сторона.

В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская сторона несет очень большие потери как в территориях, так и в личном составе. По его мнению, после потери Селидово и других территорий в Донбассе Вооруженным силам Украины уже нет смысла продолжать боевые действия.

Российские войска активно продвигаются по линии фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о наступлении Российской армии. Он отметил, что это наступление Вооруженных сил (ВС) России является самым мощным с начала проведения специальной военной операции (СВО).

По словам главкома ВСУ, ситуация на линии фронта «продолжает оставаться сложной» для украинских подразделений.

Украинский аналитический ресурс DeepState отмечал, что российские военные продвигаются сразу на шести участках фронта в районах населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, Константиновка и Победа, а также в районе Новодмитровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Министерство обороны России подтвердило информацию о продвижении российских военных в зоне СВО. Так, по данным ведомства, с 26 октября по 1 ноября бойцы группировки войск «Восток» заняли села Шахтерское, Доброволье, Новоукраинка и Ясная Поляна.

О продвижении ВС РФ говорят и западные аналитики. Александр Меркурис указал, что российские войска в октябре совершили крупнейший прорыв с начала специальной военной операции.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил об ускорении продвижения Вооруженных сил России. допустил, что, после перехода под контроль российских войск Покровска, им останется пройти до реки Днепр по открытым равнинам, что заставит ВСУ полностью оставить Донбасс.

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что в отличие от бойцов ВСУ российские военные направились защищать Родину добровольно. По мнению западного обозревателя, именно это является причиной успехов Вооруженных сил России на поле боя.

