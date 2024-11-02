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19:51, 2 ноября 2024Мир

В Британии заявили об осознании Зеленским поражения

Меркурис: Зеленский осознает поражение ВСУ и хочет втянуть Запад в конфликт
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский осознает поражение Вооруженных сил республики (ВСУ) и хочет втянуть Запад в текущий конфликт. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Они [власти Украины] пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них (...) По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь, это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас», — рассказал военный аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что чем дальше Киев будет уклоняться от переговоров с Москвой, тем более «полной» будет победа России и тем больше потеряет украинская сторона.

Ранее Меркурис отметил, что российские войска в октябре совершили крупнейший прорыв с начала специальной военной операции (СВО). Он добавил, что исключением являются лишь первые месяцы СВО.

Также подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская сторона несет очень большие потери как в территориях, так и в личном составе. По его мнению, после потери Селидово и других территорий в Донбассе Вооруженным силам Украины уже нет смысла продолжать боевые действия.

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