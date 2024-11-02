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21:47, 2 ноября 2024Мир

На Западе заявили об ускорении продвижения российских войск в Донбассе

Экс-аналитик Джонсон: ВС РФ ускорили продвижение на нескольких участках фронта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил об ускорении продвижения российских войск на нескольких участках фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Российская армия очень стремительно продвигается вперед и не только в одном или двух местах», — сказал эксперт.

Джонсон допустил, что, после перехода под контроль российских войск Покровска, им останется пройти до реки Днепр по открытым равнинам, что заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью оставить Донбасс.

Экс-аналитик отметил, что украинские военные не в силах помешать продвижению, поскольку не имеют резервов для восполнения потерь.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ готовятся к обороне Днепропетровской области. Причиной этого, по его словам, являются опасения украинского командования по поводу невозможности удержать Покровск.

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