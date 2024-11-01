В ДНР сообщили о подготовке ВСУ к обороне Днепропетровской области

Кимаковский: ВСУ готовятся к обороне Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне Днепропетровской области. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Причиной этого, по его словам, являются опасения украинского командования по поводу невозможности удержать Покровск (украинское название города Красноармейск). Кимаковский объяснил, что в настоящее время ВСУ готовятся к боям за данный населенный пункт, в том числе город был закрыт для въезда и выезда.

«Мы с юга можем давить на город Покровск, к которому наши ребята тоже уже подошли на считаные километры. И как говорит наша разведка, противник уже начинает создавать линию обороны в Днепропетровской области», — добавил советник главы ДНР.

Ранее в Украинском институте политики (УИП) предрекли ВСУ потерю всей юго-западной части Донбасса в ближайшее время. Также в УИП допустили оставление украинской армией территорий на купянском и лиманском направлениях.