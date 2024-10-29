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12:59, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли потерю ВСУ всей юго-западной части Донбасса

Украинский институт политики: ВСУ могут потерять всю юго-западную часть Донбасса

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при настоящей динамике на фронте могут в ближайшее время потерять юго-западную часть Донбасса. Такое развитие событий предрекли в Украинском институте политики (УИП).

«Украина может потерять всю юго-западную часть Донбасса, от Большой Новоселки до Курахово включительно. А при наиболее негативном сценарии — и покровскую агломерацию», — говорится в публикации.

Также в УИП допустили потерю украинской армией территорий на купянском и лиманском направлениях. В частности — поселка Боровской, где может быть в дальнейшем сформирован плацдарм для наступления российских войск на Славянск и Краматорск.

Вместе с тем специалисты института назвали возможным смещение боевых действий в Днепропетровскую и Запорожскую области.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось об успехах армии России в районе Курахово.

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      Екатерина Грищенко
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