Стало известно о продвижении российских войск к Ясной Поляне

«Страна.ua»: российские военные продвинулись к Ясной Поляне в районе Курахово

Российские военные продвинулись к селу Ясная Поляна в районе Курахово в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что бойцы российской армии прорвались к Ясной Поляне севернее села Шахтерское, приближаясь к трассе, по которой снабжается Курахово.

Как отметил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале, солдаты Вооруженных сил России могут продвинуться ближе к трассе, так как данная местность наименее застроенная. Он добавил, что если там не окажется заранее оборудованных позиций украинских военных украинские власти могут потерять ряд населенных пунктов быстрее, чем это ожидалось.

Ранее в сеть попали кадры авиаударов по опорным пунктам ВСУ в Курахово. Отмечается, что такие атаки значительно ослабляют позиции украинской армии и способствуют успешному продвижению российских войск на данном направлении.