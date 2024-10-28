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19:27, 28 октября 2024Бывший СССР

Появились кадры авиаударов по опорным пунктам ВСУ в Курахово

ВС России нанесли авиаудары по опорным пунктам ВСУ в Курахово

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово. Кадры атаки опубликованы в Telegram-канале «Народная милиция ДНР».

Отмечается, что авиаудары значительно ослабляют позиции украинской армии и способствуют успешному продвижению российских войск на кураховском направлении. По данным источника, удары наносят для поддержки наступления 8-й гвардейской армии.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что для украинской армии ухудшилась ситуация в ДНР. По его словам, украинские войска находятся в наиболее затруднительном положении в районе населенных пунктов Селидово и Курахово.

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      Александр Курбатов
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