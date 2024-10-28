Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 28 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ признали ухудшение для украинской армии ситуации в районе Селидово и Курахово

Генерал ВСУ Романенко: ситуация у Селидово и Курахово ухудшилась для ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшилась. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба украинской армии, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.

«Перерезание логистических путей, заход во фланги, если есть возможности — с тыла по Селидово выход на Вишневое, например. И ситуация ухудшается, и постепенно остаются там фактически небольшие возможности для логистического обеспечения наших защитников, и, скорее всего, [ВСУ] придется отходить, вести непростые арьергардные бои», — признал Романенко.

Генерал-лейтенант ВСУ вместе с тем отметил сложную для украинских бойцов обстановку в районе Курахово в ДНР. По его словам, на данном участке передовой также фиксируется продвижение российских военных.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии в Богоявленке севернее Угледара в ДНР. Информацию об этом подтвердил советник главы региона Игорь Кимаковский.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      В российском городе два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

      После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

      Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

      Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

      Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

      Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

      Из-за атак ВСУ на российский регион оказалась повреждена усадьба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше