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10:28, 28 октября 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о падении обороны ВСУ севернее Угледара

Кимаковский: оборона ВСУ обрушилась в Богоявленке севернее Угледара

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушилась в Богоявленке севернее Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Уже у нас и Богоявленка, о которой буквально недавно говорили украинские власти, что там будет сформирована очередная линия обороны. (…) Эта оборона рухнула», — подчеркнул советник главы ДНР.

Кимаковский отметил, что в населенном пункте готовились бетонные укрепления, устраивали огневые точки и укрепленные районы. Он сослался на данные разведки о спешной подготовке первого эшелона обороны ВСУ из подразделений второго и третьего эшелона. Чиновник также заявил о падении украинской обороны в районе Селидово, Кураховки и Горняка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Горняке и Селидово. По его словам, подразделения Вооруженных сил (ВС) России зачищают населенные пункты от украинских военных.

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