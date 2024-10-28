В ДНР рассказали о ситуации в Горняке и Селидово

Пушилин: ВС России зачищают Горняк и Селидово в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации зачищают населенные пункты Горняк и Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) от украинских военных. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, города имеют стратегическое значение для продвижения на покровском направлении, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили серьезную оборону Горняка и Селидово, что тем не менее не остановило российские войска.

«Нужно дождаться заявлений Министерства обороны по освобождению окончательному данных населенных пунктов», — добавил Пушилин.

Ранее на Украине подтвердили переход большей части Селидово под контроль ВС России.