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10:27, 28 октября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о ситуации в Горняке и Селидово

Пушилин: ВС России зачищают Горняк и Селидово в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации зачищают населенные пункты Горняк и Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) от украинских военных. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, города имеют стратегическое значение для продвижения на покровском направлении, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили серьезную оборону Горняка и Селидово, что тем не менее не остановило российские войска.

«Нужно дождаться заявлений Министерства обороны по освобождению окончательному данных населенных пунктов», — добавил Пушилин.

Ранее на Украине подтвердили переход большей части Селидово под контроль ВС России.

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