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23:38, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Военкор показал усыпанную телами и техникой ВСУ дорогу на Покровск

Военкор RT Газдиев показал усыпанную телами и техникой ВСУ дорогу на Покровск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Военный корреспондент Russia Today (RT) Мурад Газдиев в сюжете для телеканала показал усыпанную телами и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) дорогу на Покровск.

По его словам, по уничтоженной технике, переданной западными партнерами Киеву, можно «буквально составить карту отступления ВСУ». Он продемонстрировал сильно поврежденную взрывом американскую БМП Bradley стоимостью три миллиона долларов, в сотне метров по дороге – еще одну сгоревшую бронемашину.

Военкор отметил, что пейзаж в зоне боевых действий выжженный, там остались лишь одинокие животные, чьи хозяева покинули свои дома.

Ранее стало известно, что российские военные вышли на ведущий из Покровска участок трассы, по которой шло снабжение группировки ВСУ в селе Петровском вблизи Селидова. Эта же дорога является основной, которая ведет в сам Покровск, расстояние до которого на этом участке не превышает шести километров.

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