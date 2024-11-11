Зеленский решил усилить ВСУ на кураховском и покровском направлениях

Украинский лидер Владимир Зеленский решил усилить Вооруженные силы республики (ВСУ) под Покровском и Курахово в связи с тяжелой для армии обстановкой на этих направлениях. Видео обращения президента опубликовано в его Telegram-канале.
«Есть решение (...) о существенном усилении самых сложных направлений — кураховского и покровского», — заявил Зеленский.
Какими именно мерами Киев намерен усиливать войска в Донбассе на фоне наступления российских войск, не уточняется.
Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил о продвижении Вооруженных сил России в Курахово. Он также сообщил о приближении российской армии к поселку Дальний к югу от города в ДНР.