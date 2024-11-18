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15:32, 18 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский приехал в Покровск

Зеленский приехал с визитом в Покровск и заявил о напряженной обстановке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в подконтрольный Киеву Покровск (украинское название города Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады [Вооруженных сил Украины (ВСУ)]», — рассказал политик.

В ходе поездки Зеленский заявил о напряженной обстановке на покровском направлении в ДНР. Он также вручил награды бойцам расположенной в окрестностях города 25-й бригады ВСУ.

Ранее Зеленский решил усилить ВСУ под Покровском и Курахово в связи с тяжелой для Украины обстановкой на этих направлениях. Какими именно мерами Киев намерен усиливать войска в Донбассе на фоне наступления российских войск, не уточняется.

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