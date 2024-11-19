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12:36, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле заявили об открытости к инициативам по решению конфликта на Украине

Песков: Россия открыта к инициативам по решению конфликта на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Россия открыта к любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что Россия ценит усилия всех стран, которые хотят внести вклад в урегулирование конфликта. Это заявление он сделал на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине продолжается в условиях войны, развязанной коллективным Западом. Он добавил, что развязанная против России война с Западом не повлияет на исход операции на Украине.

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