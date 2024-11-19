В Кремле заявили о продолжающейся в условиях развязанной Западом войны СВО

Песков: СВО продолжается в условиях развязанной коллективным Западом войны

Специальная военная операция (СВО) России на Украине продолжается в условиях войны, развязанной коллективным Западом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, СВО будет продолжаться до достижения поставленных российским руководством целей. При этом Песков подчеркнул, что развязанная против России война с Западом не повлияет на исход операции на Украине.

«Военная операция продолжается [до достижения] поставленных целей. Вы знаете, что специальная военная операция [ведется] против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что использование неядерных ракет, поставленных странами Запада Киеву для ударов по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы. 19 ноября российский президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны.