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01:01, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал закончить конфликт в 2025 году

Al Khaleej: Зеленский пообещал завершить конфликт в 2025 году путем переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить конфликт с Россией в 2025 году. Об этом сообщает Al Khaleej.

В статье отмечается, что глава государства намерен добиться этого «дипломатическим путем». Он заверил, что «сделает все», чтобы положить конец конфликту. Зеленский также признал, что украинская армия находится в сложном положении, пишет газета.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией. При этом он выдвинул условие — Украину должны «усилить» третьи страны. По словам президента, если Киев хочет чего-то добиться за столом переговоров, он должен быть «не наедине с РФ».

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