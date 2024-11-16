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17:32, 16 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский допустил переговоры с Россией и назвал условие для их начала

Президент Украины Зеленский допустил переговоры с Россией не наедине с ней
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. Условие начала переговоров с российской стороной он назвал в интервью «Украинскому радио».

По словам украинского президента, если Украина хочет чего-то добиться за столом переговоров, она должна быть «не наедине с РФ». Если «Украина не будет сильной», как утверждает Зеленский, инициатива будет дня нее проигрышной изначально.

15 ноября состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. В нем Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулирования конфликта и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.

Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить президенту России. Сообщается, что украинский лидер заявил немецкому канцлеру, что «Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поставил под сомнение значимость украинского лидера в вопросе переговоров. «Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы никогда не отказывались от переговоров. Ясно, что решать это будет не Зеленский», — отметил он.

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