Лавров отказался считать Зеленского значимым в вопросе переговоров

Лавров: вопрос проведения переговоров с РФ по Украине будет решать не Зеленский

Вопрос о проведении переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине будет решать не президент республики Владимир Зеленский. Значимость украинского лидера в этом вопросе поставил под сомнение министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир».

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы никогда не отказывались от переговоров. Ясно, что решать это будет не Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается», — напомнил глава российского МИД.

Лавров отметил, что, прежде всего, Зеленский должен отменить декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Владимира Путина.

Ранее глава МИД РФ сравнил заморозку конфликта на Украине с Минскими соглашениями. «"Давайте по линии соприкосновения перемирие на десять лет, потом посмотрим", — цитирует министр предложения западных политиков. — Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже».