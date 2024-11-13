Лавров сравнил заморозку конфликта на Украине с Минскими соглашениями

Лавров: заморозка конфликта на Украине — те же Минские соглашения

Заморозка конфликта на Украине представляет из себя «те же Минские соглашения, даже хуже». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну — они все равно говорят о том, что "давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим". Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — сравнил Лавров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Он также напомнил, что взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны, был выработан.