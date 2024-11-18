Полковник Бо: Зеленский отчаянно ищет поддержки из-за тяжелого положения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Такую причину поведения политика назвал бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация на Украине стала крайне тяжелой (...), и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки», — объяснил эксперт.

Помимо этого, Зеленский крайне обеспокоен будущей политикой избранного президента США Дональда Трампа в отношении Киева, считает Бо.

Ранее глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что западные страны могут избавиться от Владимира Зеленского в случае его отказа от мирных переговоров с Россией. Он добавил, что без той серьезной поддержки, которую оказывают Киеву его западные союзники, Зеленский не будет ничего из себя представлять.