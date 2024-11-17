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14:05, 17 ноября 2024Россия

В Крыму предсказали будущее Зеленского

Смирнов: Запад избавится от Зеленского в случае его отказа от мирных переговоров
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Западные страны могут избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в случае его отказа от мирных переговоров с Россией. Такое будущее предсказал украинскому лидеру в беседе с РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента», — заявил Смирнов.

Он также добавил, что без той серьезной поддержки, которую оказывают Киеву его западные союзники, Зеленский не будет ничего из себя представлять.

Тем временем на Украине раскрыли детали «плана стойкости», направленного на подъем боевого духа украинцев после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. В частности, стало известно, что разработанный документ направлен на мобилизацию украинской экономики и улучшение общественных настроений.

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