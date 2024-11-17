На Украине раскрыли детали «плана стойкости» после победы Трампа

Подоляк: «план стойкости» направлен на подъем боевого духа после победы Трампа

«План стойкости» Украины, ранее анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским, направлен на подъем боевого духа украинцев после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Об этом рассказал советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит The Times.

Украинцы выражают беспокойство из-за потенциального снижения уровня военной помощи от стран Запада после прихода Трампа к власти, пояснил Подоляк. Разработанный «план стойкости» направлен на мобилизацию украинской экономики и улучшение общественных настроений, дал понять он. Речь идет о внутреннем документе, в котором поднимут тему обороны страны, функционирование энергосектора и другие вопросы, включая мобилизацию.

Ранее украинские корреспонденты агентства Associated Press рассказали об ощущении надвигающейся бури у солдат Вооруженных сил Украины после переизбрания Трампа на пост президента США. При этом на данный момент ситуация на фронте для них никак не изменилась, говорится в материале.

Новый план действий из десяти пунктов Зеленский анонсировал 14 ноября. Он будет включать в себя десять пунктов, одним из которых станет «культурный суверенитет», пояснил президент Украины. В документе будет прописано производство оружия внутри страны, а также сотрудничество с партнерами. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал создание плана «попыткой присутствовать в информационном поле».