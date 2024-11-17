Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 17 ноября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли детали «плана стойкости» после победы Трампа

Подоляк: «план стойкости» направлен на подъем боевого духа после победы Трампа
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ukraine Armed Forces / Reuters

«План стойкости» Украины, ранее анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским, направлен на подъем боевого духа украинцев после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Об этом рассказал советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит The Times.

Украинцы выражают беспокойство из-за потенциального снижения уровня военной помощи от стран Запада после прихода Трампа к власти, пояснил Подоляк. Разработанный «план стойкости» направлен на мобилизацию украинской экономики и улучшение общественных настроений, дал понять он. Речь идет о внутреннем документе, в котором поднимут тему обороны страны, функционирование энергосектора и другие вопросы, включая мобилизацию.

Ранее украинские корреспонденты агентства Associated Press рассказали об ощущении надвигающейся бури у солдат Вооруженных сил Украины после переизбрания Трампа на пост президента США. При этом на данный момент ситуация на фронте для них никак не изменилась, говорится в материале.

Новый план действий из десяти пунктов Зеленский анонсировал 14 ноября. Он будет включать в себя десять пунктов, одним из которых станет «культурный суверенитет», пояснил президент Украины. В документе будет прописано производство оружия внутри страны, а также сотрудничество с партнерами. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал создание плана «попыткой присутствовать в информационном поле».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа предварительная причина ухода из жизни экс-солиста «На-На»

      Буланова отреагировала на смерть экс-солиста «На-На»

      Песков высказался о команде Трампа

      Названо условие для проведения телефонного разговора Трампа с Путиным

      Обиженный на Левкина Алибасов отреагировал на смерть певца

      На Украине раскрыли детали «плана стойкости» после победы Трампа

      В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением

      Раскрыты детали о состоянии экс-солиста группы «На-На» Левкина до его смерти

      В НХЛ провели церемонию в честь российского вратаря

      Песков назвал газетной уткой статьи о разговоре Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше