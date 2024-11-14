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22:36, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Украинские военные заявили о «надвигающейся буре»

Associated Press заявило об ощущении надвигающейся бури у солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Прошедшие в США выборы президента на данный момент ничего не изменили в ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили украинские корреспонденты агентства Associated Press.

В публикации уточняется, что как и другие украинские военные, командир подразделения с позывным Кот уверен, что переизбрание Дональда Трампа ничего не изменит в его жизни.

«Попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. <…> И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — отметили авторы статьи.

Другой боец ВСУ с позывным Толстый признался, что от чтения новостей он иногда испытывает желание сдаться.

Вот это герой!
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