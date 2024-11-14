В офисе Зеленского отреагировали на кадровые решения в администрации Трампа

Подоляк: Украина будет работать с любой администрацией США

Украина будет работать с любой администрацией США, так как она отражает интересы своей страны. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

«Трамп формирует команду для американцев из американцев, поэтому он исходит из интересов своей страны», — подчеркнул Подоляк. Он сказал, что считает, что правительству в Киеве нужно продолжать контактировать с людьми в новой администрации Трампа, которые «смотрят иначе» на определенные проблемы.

Он добавил, что офису Зеленскому нужно правильно расставить акценты в построении новой политики с властями в Вашингтоне.

Ранее Михаил Подоляк https://lenta.ru/news/2024/11/13/v-ofise-zelenskogo-vnov-zayavili-ob-otkaze-ot-peregovorov-s-rossiey/, что предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны и там не готовы идти на уступке территорий. «Это выглядит абсолютно аморально», — подытожил он.

