Зеленский: необходимо принудить Россию к миру силой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал принудить Россию к миру силой. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем Telegram-канале.

«Необходимо принудить Россию к миру силой», — написал украинский лидер.

Ранее стало известно, что Зеленский пообещал «дипломатическим путем» завершить конфликт с Россией в 2025 году. Об этом сообщило издание Al Khaleej.

17 ноября советник действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ян Мажгут заявил, что специальная военная операция на Украине идет между Россией и США. В связи с этим, по его мнению, проводить мирные переговоры должны Москва и Вашингтон.