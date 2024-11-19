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10:52, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский призвал принудить Россию к миру силой

Зеленский: необходимо принудить Россию к миру силой
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Vannicelli / Grillotti / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал принудить Россию к миру силой. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем Telegram-канале.

«Необходимо принудить Россию к миру силой», — написал украинский лидер.

Ранее стало известно, что Зеленский пообещал «дипломатическим путем» завершить конфликт с Россией в 2025 году. Об этом сообщило издание Al Khaleej.

17 ноября советник действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ян Мажгут заявил, что специальная военная операция на Украине идет между Россией и США. В связи с этим, по его мнению, проводить мирные переговоры должны Москва и Вашингтон.

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