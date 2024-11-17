США и Россию призвали к переговорам по Украине

Советник премьера Фицо: США и России необходимо провести переговоры по Украине

В действительности специальная военная операция на Украине идет между Россией и США, и поэтому Москве и Вашингтону необходимо провести мирные переговоры. Об этом заявил Ян Мажгут, депутат парламента Словакии и советник действующего премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает ТАСС.

«С моей точки зрения, единственный способ установить мир в Украине — это дипломатические переговоры. Я бы сказал, что это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — поделился мнением словацкий политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента США Дональда Трампа о возможных переговорах с Россией. «Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он хочет уничтожить Украину», — считает он.